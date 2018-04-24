А до чого тут Евертон? Лужний відреагував на інформацію про спільну роботу із Венгером у клубі АПЛ

Олег Лужний

Якби Олегові Лужному надійшла пропозиція попрацювати із Арсеном Венгером, він би обов'язково добре обдумав її.

Про це заявив нинішній асистент Олександра Хацкевича у Динамо, коментуючи інформацію про те, що він начебто буде допомагати Венгеру тренувати Евертон.

"А при чому тут Евертон? Я уявлення не маю, звідки ці чутки. Чи погодився б я увійти до тренерського штабу Венгера? Коли надійде конкретна пропозиція – тоді буду думати", - каже Лужний.

"Не поспішайте прощатися із Венгером. Можливо, він ще передумає і не покине Арсенал", – цитує динамівця та колишнього гравця Арсенала Футбол 24.

Нагадаємо, Лужний виступав за Арсенал під керівництвом Арсена Венгера на межі століть.

Додамо, що Евертон очолює Сем Аллардайс, проте керівництво ірисок хоче з нового сезону співпрацювати з іншим тренером. Серед можливих кандидатів на посаду керманича Евертона розглядається Паулу Фонсека.

Як відомо, минулого тижня Венгер оголосив про свій відхід з Арсенала.

Тоді ж Лужний прокоментував завершення кар'єри Венгера в Арсеналі.