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5238 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 16:58
У ФФУ оголосили рішення щодо участі у конгресі ФІФА в Москві
Федерація футболу України не буде делегувати своїх представників на 68-й Конгрес ФІФА, який відбудеться у червні у Москві.
Таке рішення було ухвалене на засіданні Виконкому ФФУ, повідомляється на офіційній сторінці організації.
Але для того, щоб уникнути можливих санкцій від ФІФА через неучасть представників України, у Конгресі візьме участь повірений у справах України у Російській Федерації Руслана Німчинський.
Нагадаємо, що 14 червня у Росії стартує чемпіонат світу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій