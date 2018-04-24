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24.04.2018  16:58

У ФФУ оголосили рішення щодо участі у конгресі ФІФА в Москві

 

Федерація футболу України не буде делегувати своїх представників на 68-й Конгрес ФІФА, який відбудеться у червні у Москві.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Виконкому ФФУ, повідомляється на офіційній сторінці організації.

Але для того, щоб уникнути можливих санкцій від ФІФА через неучасть представників України, у Конгресі візьме участь повірений у справах України у Російській Федерації Руслана Німчинський. 

Нагадаємо, що 14 червня у Росії стартує чемпіонат світу.





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