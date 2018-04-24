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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 19:12
Бернард може перейти в Челсі або Атлетико
|Бернард
Хавбек Шахтаря Бернард може стати гравцем Челсі або Атлетико.
Про це повідомляє бразильський журналіст Андерсіньо Маркес.
🇮🇹 Esclusiva - Affarre #Bernard:— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 23 квітня 2018 р.
In trattativa solo con #Inter e #Roma.
Ma molto probabilmente andrà al #Chelsea o #AtleticoMadrid.
🇬🇧 Exclusive - Bernard's deal
Only Fc Inter and As Roma interested in him in Italy.
But he Will probably sign for Chelsea or Atletico Madrid pic.twitter.com/6zKsdsrWOD
За його інформацією, в Італії в 25-річному бразильцеві зацікавлені Інтер і Рома.
Раніше повідомлялося, що Мілан вирішив не підписувати Бернарда.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій