Бернард може перейти в Челсі або Атлетико

Бернард

Хавбек Шахтаря Бернард може стати гравцем Челсі або Атлетико.

Про це повідомляє бразильський журналіст Андерсіньо Маркес.

🇮🇹 Esclusiva - Affarre #Bernard:

In trattativa solo con #Inter e #Roma.

Ma molto probabilmente andrà al #Chelsea o #AtleticoMadrid.



🇬🇧 Exclusive - Bernard's deal

Only Fc Inter and As Roma interested in him in Italy.

But he Will probably sign for Chelsea or Atletico Madrid pic.twitter.com/6zKsdsrWOD — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 23 квітня 2018 р.

За його інформацією, в Італії в 25-річному бразильцеві зацікавлені Інтер і Рома.

Раніше повідомлялося, що Мілан вирішив не підписувати Бернарда.