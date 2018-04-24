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251 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 19:31
Федецький продаватиме квитки на наступний матч Карпат
|Артем Федецький
Захисник Карпат Артем Федецький 25-го квітня з 18:00 буде продавати квитки в клубному фан-шопі на матч проти Олександрії.
Про це пише сайт левів.
Приходьте у Фанат, купуйте квиток на матч Карпат в Артема Федецького та вигравайте футболку 👌— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 24 квітня 2018 р.
📌Середа, 25 квітня, 18:00
📌Автографи та селфі - гарантовані👌
Детальніше👇👇👇https://t.co/OlrfsjfcAG#новини_Карпат #fckl_news pic.twitter.com/UGmx2yVI3p
Всі бажаючі зможуть сфотографуватися з капітаном львів'ян, взяти у нього автограф, а також взяти участь в розіграші клубної футболки.
Нагадаємо, матч проти Олександрії відбудеться 28 квітня о 14:00 на стадіоні Україна у Львові.
Раніше повідомлялося, що Федецький відхилив пропозицію Маккабі.
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