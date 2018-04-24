France Football вибачився перед легендою Барселони за те, що йому жодного разу не вручили Золотий м'яч

Андреас Іньєста

Видання France Football вибачилося перед легендою Барселони Андреасом Іньєстою за те, що йому жодного разу не вручили Золотий м'яч.

Про це написав Паскаль Ферре, редактор видання.

"Те, що ви зараз прочитаєте, не зовсім редакторська колонка. Все було узгоджено France Football деякий час тому, щоб не було непорозумінь. Це данина поваги.

Для нас Іньєста був не простим гравцем, а ГРАВЦЕМ. Його шляхетність, командна гра і альтруїзм, безумовно, відібрали у нього можливість на ще більше визнання - Золотий м'яч.

Він довів, що мозок є найважливішою якістю чемпіона. Іньєста - один з найвеличніших гравців, яких не було в списку володарів Золотого м'яча. І нам боляче від цього.

Нам лише залишається сподіватися, що його чудовий виступ на чемпіонаті світу виправить цю демократичну аномалію", - цитує Ферре

Раніше була інформація, що Іньєста підписав контракт із Тяньцзинь Цюаньцзянь на 37 млн доларів.

Також повідомлялося, що Іньєста може стати партнером Зінченка.