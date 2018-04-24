Дердо працюватиме на матчі Ворскли і Динамо. Суддівські призначення на 29-й тур

Стали відомі арбітри на матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.

27 квітня, п'ятниця:

"Маріуполь" - "Шахтар" - Віктор Копієвський (Кропивницький)

28 квітня, субота:

"Зірка" - "Олімпік" - Костянтин Труханов (Харків)

"Сталь" - "Чорноморець" - Сергій Бойко (Київська область)

"Карпати" - "Олександрія" - Ярослав Козик (Мукачеве)

29 квітня, неділя:

"Зоря" - "Верес" - Денис Шурман (Київська область)

"Ворскла" - "Динамо" - Олександр Дердо (Чорноморськ)

Раніше була інформація, що нападник Динамо визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ.