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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 20:11
Дердо працюватиме на матчі Ворскли і Динамо. Суддівські призначення на 29-й тур
Стали відомі арбітри на матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.
27 квітня, п'ятниця:
"Маріуполь" - "Шахтар" - Віктор Копієвський (Кропивницький)
28 квітня, субота:
"Зірка" - "Олімпік" - Костянтин Труханов (Харків)
"Сталь" - "Чорноморець" - Сергій Бойко (Київська область)
"Карпати" - "Олександрія" - Ярослав Козик (Мукачеве)
29 квітня, неділя:
"Зоря" - "Верес" - Денис Шурман (Київська область)
"Ворскла" - "Динамо" - Олександр Дердо (Чорноморськ)
Раніше була інформація, що нападник Динамо визнаний найкращим в 28-му турі УПЛ.
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