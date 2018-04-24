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80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 20:40
Дніпро-1 продовжив контракт з молодим форвардом
|Владислав Супряга
Молодий нападник Владислав Супряга продовжив контракт з Дніпром-1.
Дану інформацію підтверджує офіційний сайт дніпрян.
Деталі оновленого трудового договору не повідомляються.
Нагадаємо, що Супряга є вихованцем дніпровського футболу.
Раніше була інформація, що Супряга зацікавив Мідтьюлланд.
Як відомо, Супряга не захотів їхати на збори із Зорею.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій