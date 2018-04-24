Дніпро-1 продовжив контракт з молодим форвардом

Владислав Супряга

Молодий нападник Владислав Супряга продовжив контракт з Дніпром-1.

Дану інформацію підтверджує офіційний сайт дніпрян.

Деталі оновленого трудового договору не повідомляються.

Нагадаємо, що Супряга є вихованцем дніпровського футболу.

Раніше була інформація, що Супряга зацікавив Мідтьюлланд.

Як відомо, Супряга не захотів їхати на збори із Зорею.