Панатінаїкос відсторонений на три роки від участі в єврокубках

Грецький Панатінаїкос на три роки відсторонений від участі в єврокубкових турнірах.

Клуб з Афін покараний за невідповідність фінансовим вимогам УЄФА, повідомляє Reuters.

Після 28 турів в чемпіонаті Греції Панатінаїкос йде на 10-му місці в таблиці з 32 очками, пише Eurosport.

Раніше була інформація про інтерес Динамо до захисника Панатінаїкоса.