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187 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 22:02
Панатінаїкос відсторонений на три роки від участі в єврокубках
Грецький Панатінаїкос на три роки відсторонений від участі в єврокубкових турнірах.
Клуб з Афін покараний за невідповідність фінансовим вимогам УЄФА, повідомляє Reuters.
Після 28 турів в чемпіонаті Греції Панатінаїкос йде на 10-му місці в таблиці з 32 очками, пише Eurosport.
Раніше була інформація про інтерес Динамо до захисника Панатінаїкоса.
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