Скандальний віце-президент ФФУ хотів піти у відставку?

Вадим Костюченко

Віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко був близький до відставки.

За інформацією FootballHub, у Будинку футболу відбувся виконком ФФУ. На засіданні Костюченко поставив питання про свою відставку. Причини – тиск громадськості через звинувачення у зв’язках з тітушками під час Євромайдану та підробці диплому.

Але двоє членів виконкому, зокрема голова донецької Федерації футболу Максим Єфімов (нардеп від Блоку Петра Порошенка) та голова футболу Херсонської області Андрій Гордєєв (голова Херсонської ОДА) заявили, що не варто показувати свою слабкість.

Як підсумок, весь виконком проголосував за підтримку віце-президента. Голосування було відкритим.

Як відомо, раніше нацполіція закрила кримінальне провадження про димлом.