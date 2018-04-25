Гравець, який пішов зі скандалом з Олімпіка, може поїхати грати в Грузію

Темур Парцванія

Динамо Тбілісі проявляє інтерес до Темура Парцванії, який розірвав контракт з Олімпіком.

Також 26-річний захисник цікавить один із клубів УПЛ, пише Footboom.

Нагадаємо, Парцванія покинув Олімпік після звинувачень керівництва клубу в нечесній грі.