СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 00:08
Гравець, який пішов зі скандалом з Олімпіка, може поїхати грати в Грузію
|Темур Парцванія
Динамо Тбілісі проявляє інтерес до Темура Парцванії, який розірвав контракт з Олімпіком.
Також 26-річний захисник цікавить один із клубів УПЛ, пише Footboom.
Нагадаємо, Парцванія покинув Олімпік після звинувачень керівництва клубу в нечесній грі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
24.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій