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124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 08:35
Клопп: 80 хвилин ми грали ідеально
|Юрген Клопп
Ліверпуль допустив одну помилку в матчі проти Роми.
Про це заявив тренер команди Юрген Клопп.
"Довгий час, близько 80 хвилин ми виглядали ідеально. У захисті ми допустили одну помилку", - сказав він.
"Пенальті там не було, але факт залишається фактом - рахунок 5:2. Звичайно, ми б більше були раді результату 5:0 або 5:1, але і 5:2 - відмінний результат. Тепер ми поїдемо туди і спробуємо ще раз", - зазначив Клопп.
"У нас виходили відкривання за спинами захисників, це повністю змінило гру, суперник не справлявся. Ми забивали і могли забити більше", - цитує тренера tribuna.com.
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