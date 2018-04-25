Клопп: 80 хвилин ми грали ідеально

Юрген Клопп

Ліверпуль допустив одну помилку в матчі проти Роми.

Про це заявив тренер команди Юрген Клопп.

"Довгий час, близько 80 хвилин ми виглядали ідеально. У захисті ми допустили одну помилку", - сказав він.

"Пенальті там не було, але факт залишається фактом - рахунок 5:2. Звичайно, ми б більше були раді результату 5:0 або 5:1, але і 5:2 - відмінний результат. Тепер ми поїдемо туди і спробуємо ще раз", - зазначив Клопп.

"У нас виходили відкривання за спинами захисників, це повністю змінило гру, суперник не справлявся. Ми забивали і могли забити більше", - цитує тренера tribuna.com.