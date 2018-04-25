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256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 08:50
Лідер Ліверпуля в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів
|Мохамед Салах
У матчі проти Роми Мохамед Салах оформив дубль.
Крім того, єгиптянин віддав 2 результативні передачі, встановивши рекорд півфіналів Ліги чемпіонів за системою гол+пас.
Втім, Роберто Фірміно також оформив дубль та віддав 2 асисти, тому цей рекорд належить обом партнерам по Ліверпулю.
Крім того, Салах – єдиний гравець Ліверпуля та перший африканець, який забив 10 голів в одному сезоні Ліги чемпіонів.
До цього легенда мерсисайдців Стівен Джеррард відзначався 8 разів в одному сезоні ЛЧ, пише football24.ua.
Раніше повідомлялося, що Салах визнаний гравцем року в Англії.
Крім того, була інформація, що Реал готовий його купити за 200 мільйонів.
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