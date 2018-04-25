Лідер Ліверпуля в грі проти Роми встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів

Мохамед Салах

У матчі проти Роми Мохамед Салах оформив дубль.

Крім того, єгиптянин віддав 2 результативні передачі, встановивши рекорд півфіналів Ліги чемпіонів за системою гол+пас.

Втім, Роберто Фірміно також оформив дубль та віддав 2 асисти, тому цей рекорд належить обом партнерам по Ліверпулю.

Крім того, Салах – єдиний гравець Ліверпуля та перший африканець, який забив 10 голів в одному сезоні Ліги чемпіонів.

До цього легенда мерсисайдців Стівен Джеррард відзначався 8 разів в одному сезоні ЛЧ, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Салах визнаний гравцем року в Англії.

Крім того, була інформація, що Реал готовий його купити за 200 мільйонів.