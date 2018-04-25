Наставник Роми: Інтрига ще жива

Еусебіо Ді Франческо

Рома має все для того, аби вийти в фінал Ліги чемпіонів.

Про це після поразки 2:5 в грі з Ліверпулем заявив тренер Еусебіо Ді Франческо, пише УЄФА.

"Матч-відповідь не буде схожий на гру з Барселоною. Він буде важким, але треба вірити, битися до останнього і віддати всі сили. Не час займатися інквізицією. Ця команда добилася чудових результатів", - сказав він.

"Надія є. Треба тільки вірити в те, що ми робимо, в матчі з сильною командою. Яка до того ж не схожа на Барселону. Вболівальники нам допоможуть", - зазначив Ді Франческо.

"Нам потрібно працювати над характером. Коли граєш на цьому рівні, треба усвідомлювати свої сильні сторони, а ми в середині гри не усвідомлювали. Втім, інтрига ще жива. Хто не вірить, що нам під силу досягти мети на наступному тижні, нехай залишається вдома", - підсумував наставник.