Стало відомо, хто може замінити Зідана в Реалі
|Маурісіо Почеттіно
Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно розглядає пропозицію Реала.
Аргентинець - основний кандидат на призначення в мадридський клуб, який після закінчення сезону може покинути Зінедін Зідан.
Президент Реала Флорентіно Перес незадоволений роботою француза в поточному сезоні, оскільки в чемпіонаті Іспанії мадридці, втративши шанси на титул, відстають від Барселони на 15 очок.
При цьому не виключено, що Зідан добровільно піде з Реала навіть в разі третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів. Як відомо, в 1/2 фіналу поточного розіграшу королівський клуб зіграє з Баварією.
Контракт Почеттіно з Тоттенгемом розрахований до 2021 року, і лондонці хочуть продовжити його, пише sports.ru.
Раніше повідомлялося, що Зідан може очолити збірну Алжиру.
Також була інформація, що Інтер готовий заплатити 5 мільйонів Тоттенгему за розрив контракту з Почеттіно.
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