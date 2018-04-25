Двоє фанатів Роми заарештовані за підозрою в замаху на убивство вболівальника Ліверпуля

Британська поліція затримала двох фанатів Роми за підозрою в замаху на вбивство перед матчем 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

Раніше повідомлялося, що організовані групи римлян атакували уболівальників господарів біля одного з пабів, в результаті чого один уболівальник Ліверпуля отримав ножове поранення, втративши свідомість.

Фанату потрібна була термінова медична допомога, після чого він був доставлений в лікарню. Його стан оцінюється як критичний.

На місці події була проведена судово-медична експертиза. Поліцейські ведуть допит затриманих, пише ua-football.com.

Нагадаємо, в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Ромою.