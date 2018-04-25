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163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 12:27
Генерального секретаря ФІФА підозрюють в "кумівстві" при виборі країни-господині ЧС-2026
Генеральний секретар ФІФА Фатма Самура підозрюється в порушенні кодексу етики організації.
Самура підозрюється в приховуванні інформації, звітності та співробітництва, а також виникненні конфлікту інтересів у зв'язку із заявкою Марокко на проведення ЧС-2026.
Було виявлено сімейний зв'язок між генсеком організації, повне ім'я якої Фатма Самба Діуф Самура, і послом марокканської заявки, колишнім футболістом Ліверпуля сенегальцем Ель Хаджі Діуфом.
Сама Самура заперечує факт порушення кодексу ФІФА та звинувачує колег в наклепі, пише tribuna.com.
На проведення ЧС-2026, крім Марокко, також претендує спільна заявка США, Мексики і Канади.
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