Павелко розповів про конфлікт з Суркісом і борги Динамо

Андрій Павелко і Григорій Суркіс

У ФФУ нема конфлікту з київським Динамо.

Про це заявив президент федерації Андрій Павелко.

"Немає ніякого протистояння Динамо і ФФУ. Є боротьба особисто Григорія Суркіса за повернення контролю над федерацією футболу. В його оточенні придумали історію, щоб протиставити тих, хто симпатизує Динамо, федерації футболу. Але це штучна історія", - сказав він.

"Наприклад, я теж належу до числа тих, хто симпатизує київському гранду. Адже Динамо – це не команда Суркіса! Це гордість України, цей клуб люблять у всій країні. Але, наприклад, Дніпро грав у фіналі Ліги Європи, Шахтар і зовсім виграв Кубок УЄФА. А якими здобутками на міжнародній арені в останні роки може похвалитися київський клуб?", - зазначив Павелко.

"Проблеми, які переживає зараз Динамо, впевнений, пов'язані тільки з менеджментом. Давайте згадаємо – на початку 90-х брати Суркіс отримали Динамо абсолютно безкоштовно. Разом з клубом їм відійшло ще чимало активів. Говорити про дивіденди, які вони витягли як господарі такий легендарної команди, не доводиться", - сказав президент ФФУ.

"Знаю, наприклад, що зараз нинішні господарі Динамо вже позичають гроші на утримання клубу у багатьох олігархів і при цьому не поспішають їх віддавати. Хоча на замовні матеріали проти мене і інформаційну війну з ФФУ кошти знаходяться", – цитує президента ФФУ football24.ua.

Як відомо, раніше Григорій Суркіс розповів, як отримав посаду віце-президента УЄФА.

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