Павелко розповів про конфлікт з Суркісом і борги Динамо
|Андрій Павелко і Григорій Суркіс
У ФФУ нема конфлікту з київським Динамо.
Про це заявив президент федерації Андрій Павелко.
"Немає ніякого протистояння Динамо і ФФУ. Є боротьба особисто Григорія Суркіса за повернення контролю над федерацією футболу. В його оточенні придумали історію, щоб протиставити тих, хто симпатизує Динамо, федерації футболу. Але це штучна історія", - сказав він.
"Наприклад, я теж належу до числа тих, хто симпатизує київському гранду. Адже Динамо – це не команда Суркіса! Це гордість України, цей клуб люблять у всій країні. Але, наприклад, Дніпро грав у фіналі Ліги Європи, Шахтар і зовсім виграв Кубок УЄФА. А якими здобутками на міжнародній арені в останні роки може похвалитися київський клуб?", - зазначив Павелко.
"Проблеми, які переживає зараз Динамо, впевнений, пов'язані тільки з менеджментом. Давайте згадаємо – на початку 90-х брати Суркіс отримали Динамо абсолютно безкоштовно. Разом з клубом їм відійшло ще чимало активів. Говорити про дивіденди, які вони витягли як господарі такий легендарної команди, не доводиться", - сказав президент ФФУ.
"Знаю, наприклад, що зараз нинішні господарі Динамо вже позичають гроші на утримання клубу у багатьох олігархів і при цьому не поспішають їх віддавати. Хоча на замовні матеріали проти мене і інформаційну війну з ФФУ кошти знаходяться", – цитує президента ФФУ football24.ua.
Як відомо, раніше Григорій Суркіс розповів, як отримав посаду віце-президента УЄФА.
Також нещодавно Суркіс пройшовся по Павелку та інших чиновниках Федерації
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій