Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
1051 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
25.04.2018  13:10

Павелко розповів про конфлікт з Суркісом і борги Динамо

Андрій Павелко і Григорій Суркіс

У ФФУ нема конфлікту з київським Динамо.

Про це заявив президент федерації Андрій Павелко.

"Немає ніякого протистояння Динамо і ФФУ. Є боротьба особисто Григорія Суркіса за повернення контролю над федерацією футболу. В його оточенні придумали історію, щоб протиставити тих, хто симпатизує Динамо, федерації футболу. Але це штучна історія", - сказав він.

"Наприклад, я теж належу до числа тих, хто симпатизує київському гранду. Адже Динамо – це не команда Суркіса! Це гордість України, цей клуб люблять у всій країні. Але, наприклад, Дніпро грав у фіналі Ліги Європи, Шахтар і зовсім виграв Кубок УЄФА. А якими здобутками на міжнародній арені в останні роки може похвалитися київський клуб?", - зазначив Павелко.

"Проблеми, які переживає зараз Динамо, впевнений, пов'язані тільки з менеджментом. Давайте згадаємо – на початку 90-х брати Суркіс отримали Динамо абсолютно безкоштовно. Разом з клубом їм відійшло ще чимало активів. Говорити про дивіденди, які вони витягли як господарі такий легендарної команди, не доводиться", - сказав президент ФФУ.

"Знаю, наприклад, що зараз нинішні господарі Динамо вже позичають гроші на утримання клубу у багатьох олігархів і при цьому не поспішають їх віддавати. Хоча на замовні матеріали проти мене і інформаційну війну з ФФУ кошти знаходяться", – цитує президента ФФУ football24.ua.

Як відомо, раніше Григорій Суркіс розповів, як отримав посаду віце-президента УЄФА.

Також нещодавно Суркіс пройшовся по Павелку та інших чиновниках Федерації





Читай також
Сотні тисяч євро, доларів і 12 годинників: Павелко оприлюднив свої статки
Павелко про інцидент з командою (U-17): Полетять голови
Франков: Зрозуміло, що Грімма на посаду президента УПЛ запросив Павелко
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
15:17
Футбол. Ребров відвідав тренування Олімпіка
14:56
Хокей. Україна поступилася Хорватії на ЧС-2018
14:33
Бокс. Ломаченко назвав умову, за якої він проведе бій з Пак'яо
14:16
Біатлон. Президент ФБУ: Джима має намір завершити кар'єру
13:53
Футбол. Емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок
13:38
Футбол. Вест Гем готовий підписати гравця Реала за 90 мільйонів
13:10
Футбол. Павелко розповів про конфлікт з Суркісом і борги Динамо
12:51
Біатлон. Став відомий склад чоловічої збірної України на наступний сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!