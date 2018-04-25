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515 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 13:38
Вест Гем готовий підписати гравця Реала за 90 мільйонів
Вест Гем має серйозний намір придбати гравця мадридського Реала Іско.
Як повідомляє Don Balon, керівництво лондонського клубу готове розщедритися і викласти 90 млн. євро за трансфер іспанського футболіста.
Повідомляється, що в поточному сезоні Іско незадоволений невеликою кількістю ігрового часу в складі "вершкових", тому може розглянути варіанти продовження кар'єри в іншому клубі.
Додамо, що в послугах іспанця також зацікавлений Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні Ла Ліги на рахунку Іско шість голів і шість гольових передач в 28-ми поєдинках. Трансферна вартість футболіста складає 75 млн. євро, інформує Футбол 1.
Раніше повідомлялося, що Іско познущався з екс-гравця Шахтаря, прокинувши йому між ніг.
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