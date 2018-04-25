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646 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 13:53
Емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок
|Андрій Санін / УНІАН
Оновлену емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок.
Про це розповів віце-президент клубу Андрій Санін.
Емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру і коробку цукерок. Я тоді ходив по місту і шукав дизайнерів. Побачив відчинені двері якоїсь контори і зайшов", - сказав він.
"Там сиділи дівчатка, і я запитав, чи можуть вони щось намалювати схоже. Вони погодилися. Готували її всього три дні", – цитує Саніна SportArena.
Раніше була інформація, що до Маріуполя привезуть показати кубок Ліги чемпіонів.
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