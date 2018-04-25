Емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок

Андрій Санін / УНІАН

Оновлену емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру та коробку цукерок.

Про це розповів віце-президент клубу Андрій Санін.

Емблему Маріуполя намалювали за пляшку лікеру і коробку цукерок. Я тоді ходив по місту і шукав дизайнерів. Побачив відчинені двері якоїсь контори і зайшов", - сказав він.

"Там сиділи дівчатка, і я запитав, чи можуть вони щось намалювати схоже. Вони погодилися. Готували її всього три дні", – цитує Саніна SportArena.

Раніше була інформація, що до Маріуполя привезуть показати кубок Ліги чемпіонів.