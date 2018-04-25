Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
246 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.04.2018  15:17

Ребров відвідав тренування Олімпіка

 

Екс-тренер Динамо і Аль-Ахлі Сергій Ребров відвідав тренування Олімпіка.

Про це пише офіційний Твіттер донецького клубу.

Ребров поспілкувався з головним тренером команди Романом Санжар.

Раніше була інформація, що Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату.

Додамо, що нещодавно Ребров втретє став батьком.





Читай також
Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату
Хет-трик: Ребров втретє став батьком
Ребров дізнався про відставку з Аль-Ахлі від журналіста?
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
19:22
Хокей. Тренер збірної України про несподівану поразку Хорватії: Припустилися дитячих помилок
18:59
Футбол. Талановитий динамівець потренувався із лідером Шахтаря. ФОТО
18:49
Біатлон. Підгрушна про пропуск етапу Кубку світу у Тюмені: Своїм рішенням ми допомогли Росії
18:23
Теніс. Бондаренко вийшла у друге коло турніру, який у минулому сезоні виграла Світоліна
18:19
Хокей. Збірна України грає на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В: результати матчів, розклад
17:47
Футбол. Воротарем збірної України цікавиться команда з Лондона - агент
17:27
Теніс. Бий прямо у неї: у мережу потрапив діалог Костюк та її мами-тренера під час матчу. ВІДЕО
16:59
Біатлон. Збірну України очолить російський спеціаліст
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!