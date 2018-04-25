Ребров відвідав тренування Олімпіка

Екс-тренер Динамо і Аль-Ахлі Сергій Ребров відвідав тренування Олімпіка.

Про це пише офіційний Твіттер донецького клубу.

На тренировку «Олимпика» заглянул экс-тренер «Динамо» Сергей Ребров, который тепло пообщался с Романом Санжаром. pic.twitter.com/3jE1zjDSl6 — FC Olympic (@fcolympic_don) 25 квітня 2018 р.

Ребров поспілкувався з головним тренером команди Романом Санжар.

Раніше була інформація, що Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату.

Додамо, що нещодавно Ребров втретє став батьком.