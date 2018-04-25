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246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 15:17
Ребров відвідав тренування Олімпіка
Екс-тренер Динамо і Аль-Ахлі Сергій Ребров відвідав тренування Олімпіка.
Про це пише офіційний Твіттер донецького клубу.
На тренировку «Олимпика» заглянул экс-тренер «Динамо» Сергей Ребров, который тепло пообщался с Романом Санжаром. pic.twitter.com/3jE1zjDSl6— FC Olympic (@fcolympic_don) 25 квітня 2018 р.
Ребров поспілкувався з головним тренером команди Романом Санжар.
Раніше була інформація, що Ребров у Аль-Ахлі чотири місяці не отримував зарплату.
Додамо, що нещодавно Ребров втретє став батьком.
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