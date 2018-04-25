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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 15:49
Ракицький і Феррейра можуть пропустити гру проти Маріуполя
|Факундо Феррейра
Вранці 25 квітня футболісти Шахтаря провели одне із заключних тренувань перед виїздом до Маріуполя.
За окремою програмою працювали Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Завтра у донеччан заплановано передматчевем тренування і виліт в Запоріжжі. До Маріуполя "оранжево-чорні" добиратимуться автобусом.
Нагадаємо, зустріч Маріуполь – Шахтар відбудеться 27 квітня о 17:00 на стадіоні імені Бойко.
Як відомо, Шахтар розгромив Маріуполь у 24-му турі УПЛ.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій