Ракицький і Феррейра можуть пропустити гру проти Маріуполя

Факундо Феррейра

Вранці 25 квітня футболісти Шахтаря провели одне із заключних тренувань перед виїздом до Маріуполя.

За окремою програмою працювали Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Завтра у донеччан заплановано передматчевем тренування і виліт в Запоріжжі. До Маріуполя "оранжево-чорні" добиратимуться автобусом.

Нагадаємо, зустріч Маріуполь – Шахтар відбудеться 27 квітня о 17:00 на стадіоні імені Бойко.

Як відомо, Шахтар розгромив Маріуполь у 24-му турі УПЛ.