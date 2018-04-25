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268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 16:41
Баварія - Реал: прогноз букмекерів на суперпротистояння в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
25 квітня у Мюнхені відбудеться один із найбільш очікуваних матчів сезону: у рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Баварія прийматиме Реал.
Матч розпочнеться о 21:45.
Букмекери вважають, що фаворитом захоплюючого матчу є клуб із Німеччини.
Так, на перемогу Баварії приймаються ставки із показником 2,05, а Реала - 3,50. Нічийний результат оцінується коефіцієнтом 3,75.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 1 травня у Мадриді.
Нагадаємо, Реал та Баварія поб'ють рекорд за кількістю протистоянь у рамках Кубку/Ліги чемпіонів.
Також повідомлялося, що Реал та Баварія вважаються фаворитами Ліги чемпіонів.
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