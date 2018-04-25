Воротарем збірної України цікавиться команда з Лондона - агент
|Андрій Лунін
Воротар луганської Зорі та збірної України Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів двох англійських клубів.
Про це Чемпіону розповів відомий грузинський агент Іраклій Хведеліані.
"Буквально кілька днів тому (розмова відбулася на минулому тижні – ред.) до мене телефонували представники Лестера, розпитували про Андрія. Але батько голкіпера сказав, що йому не потрібна моя допомога і він та його син самі будуть шукати клуб для Андрія", - розповів агент.
"Пару днів тому я спілкувався з представниками ще одного англійського клубу. Поки що більше сказати не можу, лише додам, що ця команда – представник Лондона", - додав Хведеліані.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Луніним цікавився Ювентус, а також повідомлялося, що він скоріше за все перейде в Інтер.
Про те, хто ще цікавиться Луніним та як його батько відмовився вести переговори з Ювентусом, читайте незабаром в інтерв'ю Іраклія Хведеліані Чемпіону.
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