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25.04.2018  20:29

Реал має намір посилити напад: у кандидатах - Неймар та дві зірки АПЛ

 Гаррі Кейн

Реал веде переговори щодо трансферів із представниками трьох різних зірок світового футболу.

Так, мова йде про бразильця Неймара, який виступає за ПСЖ, а також двох бомбардирів із першості АПЛ - Мохамеда Салаха (Ліверпуль) та Гаррі Кейна (Тоттенгем). 

Окрім нападу керівництво Реала вважає, що треба підсилити і воротарську позицію, тож влітку до Мадрида може переїхати іспанський голкіпер МЮ Давід де Хеа, пише видання Dairo Gol.

Цікаво, що за інформацією ЗМІ, зірка Реала Криштіану Роналду залишиться гравцем Королівського клубу.  

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль вже зараз планує відмовити у будь-якій пропозиції щодо продажу Салаха.

Нагадаємо, що у ПСЖ готові відпустити Неймара в Реал лише за однієї умови.





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