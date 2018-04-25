Перемога дорогою ціною: гравець Ліверпуля серйозно травмувався у феєричному матчі проти Роми

Алекс Окслейд-Чемберлен/Liverpool Fc

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (5:2) отримав травму коліна.

Медичне обстеження показало, що у однієї із надій збірної Англії - пошкодження зв'язок.

Таким чином, Окслейд-Чемберлен пропустить залишок сезону у Ліверпулі та не зіграє за англійців на чемпіонаті світу-2018, пише football.ua.

Окслейд-Чемберлен перейшов у Ліверпуль минулого літа з Арсеналу. У нинішньому сезоні він відіграв за команду Юргена Клоппа 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах встановив у грі Ліверпуль - Рома декілька рекордів.