СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 20:44
Перемога дорогою ціною: гравець Ліверпуля серйозно травмувався у феєричному матчі проти Роми
|Алекс Окслейд-Чемберлен/Liverpool Fc
Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (5:2) отримав травму коліна.
Медичне обстеження показало, що у однієї із надій збірної Англії - пошкодження зв'язок.
Таким чином, Окслейд-Чемберлен пропустить залишок сезону у Ліверпулі та не зіграє за англійців на чемпіонаті світу-2018, пише football.ua.
Окслейд-Чемберлен перейшов у Ліверпуль минулого літа з Арсеналу. У нинішньому сезоні він відіграв за команду Юргена Клоппа 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів і віддав сім результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах встановив у грі Ліверпуль - Рома декілька рекордів.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій