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25.04.2018  21:44

Президент Реала відкрив плани щодо створення у команді супертрійки нападу

 Мохамед Салах може опинитися у Реалі

У Реалі збираються не тільки підсилити напад у міжсезоння, а створити у майбутньому суперзіркову та небезпечну для суперника лінію атаки.

Так, Криштіану Роналду може отримати у помічники Мохамеда Салаха та Неймара. 

Роль центрфорварда, якщо обидва переходи відбудуться, буде відведено саме португальцю.

Очікується, що за Салаха Реал запропонує Ліверпулю 140 мільйонів євро. Також в угоду увійдуть права на півзахисника Дані Себальоса.

Що стосується Неймара, деталі цього трансферу не називаються. Раніше As повідомив, що хавбек мадридців Каземіру може бути включений в угоду по переходу форварда парижан. 

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль вже зараз планує відмовити у будь-якій пропозиції щодо продажу Салаха.

Нагадаємо, що у ПСЖ готові відпустити Неймара в Реал лише за однієї умови.





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