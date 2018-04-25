Президент Реала відкрив плани щодо створення у команді супертрійки нападу
|Мохамед Салах може опинитися у Реалі
У Реалі збираються не тільки підсилити напад у міжсезоння, а створити у майбутньому суперзіркову та небезпечну для суперника лінію атаки.
Так, Криштіану Роналду може отримати у помічники Мохамеда Салаха та Неймара.
Роль центрфорварда, якщо обидва переходи відбудуться, буде відведено саме португальцю.
Очікується, що за Салаха Реал запропонує Ліверпулю 140 мільйонів євро. Також в угоду увійдуть права на півзахисника Дані Себальоса.
Що стосується Неймара, деталі цього трансферу не називаються. Раніше As повідомив, що хавбек мадридців Каземіру може бути включений в угоду по переходу форварда парижан.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль вже зараз планує відмовити у будь-якій пропозиції щодо продажу Салаха.
Нагадаємо, що у ПСЖ готові відпустити Неймара в Реал лише за однієї умови.
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