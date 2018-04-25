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167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 21:58
Роналду наблизився до ще одного рекорду у Лізі чемпіонів
|Криштіану Роналду
Вийшовши на поле на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії форвард Реала Криштіану Роналду провів свій 151 поєдинок у турнірі.
За цим показником він зрівнявся із екс-гравцем Барселони Хаві.
Проте до рекорду, який встановив його колишній одноклубник, воротар Ікер Касильяс йому залишається 16 поєдинків. Очевидно, що побити це досягнення португальцю вдасться не раніше, ніж у сезоні-2019/20.
Нагадаємо, Роналду встановив рекорд ЛЧ, забивши в 11-му матчі поспіль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій