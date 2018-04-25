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25.04.2018  21:58

Роналду наблизився до ще одного рекорду у Лізі чемпіонів

 Криштіану Роналду

Вийшовши на поле на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії форвард Реала Криштіану Роналду провів свій 151 поєдинок у турнірі.

За цим показником він зрівнявся із екс-гравцем Барселони Хаві.

Проте до рекорду, який встановив його колишній одноклубник, воротар Ікер Касильяс йому залишається 16 поєдинків. Очевидно, що побити це досягнення португальцю вдасться не раніше, ніж у сезоні-2019/20. 

Нагадаємо, Роналду встановив рекорд ЛЧ, забивши в 11-му матчі поспіль.





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