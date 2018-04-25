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25.04.2018  22:37

Травмований гравець Ліверпуля порівняв себе із пораненим фанатом команди

 Паб у Ліверпулі, де фанати Роми атакували прихильників червоних

Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен висловив слова підтримки фанату команди, якого напередодні поранили гості із Риму.

За словами футболіста, травму, яку отримав під час матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Роми (5:2), ніщо порівняно із тим, що пережив поранений фанат. 

"Абсолютно спустошений через травму в такий важливий відрізок сезону. Засмучений, що не зможу допомогти команді в боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів і збірної Англії на чемпіонаті світу. Зараз я хочу підтримати хлопців. Я знаю, що ми домоглися чогось особливого в цьому турнір. Я готовий зробити все, щоб повернутися якомога швидше", - написав він у Twitter. 

"Як би там не було, це меркне в порівнянні з тим, як дісталося вчора фанату "Ліверпуля". Мої думки з ним і його близькими. Спасибі всім за теплі слова і підтримку. Скоро побачимося ", - додав хавбек. 

Зазначимо, що поліція назвала пораненого фаната Ліверпуля, який потрапив під гарячу руку приїжджих ультрас Роми в одному із пабів міста - Шон Кокс, батько трьох дітей та бізнесмен з Ірландії. Він приїхав подивитися на півфінальну гру разом із братом. 

Наразі Кокс бореться за життя у лікарні - у нього серйозні травми головного мозку. 

Раніше повідомлялося, що Мохамед Салах встановив у грі Ліверпуль - Рома декілька рекордів.





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