У можливому переході лідера Ліверпуля у Реал з'явилася цікава деталь

Мохамед Салах/колаж

У Ліверпулі готові продати у Реал готовного бомбардира команди у нинішньому сезоні єгиптянина Мохамеда Салаха.

Проте для цього Королівському клубу потрібно буде не тільки зробити космічну проплату мерсисайдцям, але й віддати одного із своїх футболістів.

Так, згідно із іспанським виданням Don Balon, а також британським Daily Star, мова йде про 200 мільйонів євро та валійця Гарета Бейла.

Додамо, що якщо Ліверпуль продасть Салаха, то заробить майже у п'ять разів більше, ніж заплатив за єгиптянина Ромі (42 млн євро).

У нинішньому сезоні на рахунку 25-річного вінгера - 43 голи та 15 передач у 47 матчах за червоних.

Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентино Перес хоче, щоб Салах та Неймар прийшли на допомогу Криштіану Роналду.

Як відомо, Мо Салах встановив декілька рекордів Ліги чемпіонів після результативної гри із Ромою.