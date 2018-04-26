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26.04.2018  00:09

Екс-гравець Металіста та Дніпра поставив крапку у чутках щодо тренерства у Вересі

 Володимир Гоменюк

Володимир Гоменюк, який працював у тренерському штабі Вереса помічником Юрія Свіркова, не буде вставати на місце звільненого спеціаліста. 

Про це у минулому гравець Дніпра, Металіста та збірної України розповів у коментарі для zbirna.com.

"Деякі ЗМІ написали, що я тимчасово головний тренер Вереса, але це не відповідає дійсності. Так, я провів тренування команди, але у клубу буде новий головний тренер. Найближчим часом прес-служба зробить відповідну заяву", - каже Гоменюк. 

Як відомо, 25 квітня Свірков подав у відставку.

Нагадаємо, що Гоменюк розпочав роботу у Вересі місяць тому, тоді як Юрій Свірков очолив рівненців ще наприкінці грудня 2017-го.





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