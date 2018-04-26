Екс-гравець Металіста та Дніпра поставив крапку у чутках щодо тренерства у Вересі

Володимир Гоменюк

Володимир Гоменюк, який працював у тренерському штабі Вереса помічником Юрія Свіркова, не буде вставати на місце звільненого спеціаліста.

Про це у минулому гравець Дніпра, Металіста та збірної України розповів у коментарі для zbirna.com.

"Деякі ЗМІ написали, що я тимчасово головний тренер Вереса, але це не відповідає дійсності. Так, я провів тренування команди, але у клубу буде новий головний тренер. Найближчим часом прес-служба зробить відповідну заяву", - каже Гоменюк.

Як відомо, 25 квітня Свірков подав у відставку.

Нагадаємо, що Гоменюк розпочав роботу у Вересі місяць тому, тоді як Юрій Свірков очолив рівненців ще наприкінці грудня 2017-го.