СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 00:09
Екс-гравець Металіста та Дніпра поставив крапку у чутках щодо тренерства у Вересі
|Володимир Гоменюк
Володимир Гоменюк, який працював у тренерському штабі Вереса помічником Юрія Свіркова, не буде вставати на місце звільненого спеціаліста.
Про це у минулому гравець Дніпра, Металіста та збірної України розповів у коментарі для zbirna.com.
"Деякі ЗМІ написали, що я тимчасово головний тренер Вереса, але це не відповідає дійсності. Так, я провів тренування команди, але у клубу буде новий головний тренер. Найближчим часом прес-служба зробить відповідну заяву", - каже Гоменюк.
Як відомо, 25 квітня Свірков подав у відставку.
Нагадаємо, що Гоменюк розпочав роботу у Вересі місяць тому, тоді як Юрій Свірков очолив рівненців ще наприкінці грудня 2017-го.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
25.04.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій