В окупованому Донецьку зруйнували стелу Шахтаря біля Донбас-Арени

Стела витримали майже чотири роки окупації у Донецьку/Facebook

В окупованому Донецьку зруйнували стелу Шахтаря біля стадіону Донбас-Арена.

Мова йде про знак із чотирма заглавними англійськими буквами FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk - ред.), повідомив журналіст Денис Казанський.

"Горлівці зрізають і здають на металобрухт непотрібні більше рекламні борди. Рекламувати більше нічого, рекламні конструкції не приносять користі. У Донецьку зрізали і вивезли стелу ФК Шахтар, яка стояла біля Донбас Арени. Футболу більше немає, стела теж не потрібна. Стадіон, втім, теж", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що фанати Шахтаря під час матчу із Динамо у Харкові спалили прапор так званої ДНР.

Також була інформація, що у колишньому фан-шопі Шахтаря в окупованому Донецьку продаватимуть символіку ДНР.