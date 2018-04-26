В окупованому Донецьку зруйнували стелу Шахтаря біля Донбас-Арени
|Стела витримали майже чотири роки окупації у Донецьку/Facebook
В окупованому Донецьку зруйнували стелу Шахтаря біля стадіону Донбас-Арена.
Мова йде про знак із чотирма заглавними англійськими буквами FCSD (Football Club Shakhtar Donetsk - ред.), повідомив журналіст Денис Казанський.
"Горлівці зрізають і здають на металобрухт непотрібні більше рекламні борди. Рекламувати більше нічого, рекламні конструкції не приносять користі. У Донецьку зрізали і вивезли стелу ФК Шахтар, яка стояла біля Донбас Арени. Футболу більше немає, стела теж не потрібна. Стадіон, втім, теж", - написав журналіст на своїй сторінці у Facebook.
Раніше повідомлялося, що фанати Шахтаря під час матчу із Динамо у Харкові спалили прапор так званої ДНР.
Також була інформація, що у колишньому фан-шопі Шахтаря в окупованому Донецьку продаватимуть символіку ДНР.
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