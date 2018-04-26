Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.







Березень виявився особливим місяцем для талановитого воротаря Зорі Андрія Луніна: по-перше, він отримав виклик у національну збірну, а Андрій Шевченко дав йому зіграти цілий поєдинок, по—друге інформаційний простір України буквально підірвала новина про те, що 19-річним голкіпером цікавиться клуб із топ-чемпіонату. І не Реал Сосьєдад, а гранди італійського футболу – Інтер та Ювентус.



Найголовніше, що ці повідомлення не виявилися черговими інформаційними качками, до яких вже звикли українські вболівальники. Лунін – справді може вже влітку перейти у топ-чемпіонат, проте, як завжди, у цій справі є декілька нюансів.



Саме про них ми поспілкувалися із відомим грузинським агентом Іраклієм Хведеліані. Це – саме та людина, яка розповіла італійській пресі про інтерес до Луніна з боку Юве.

"Луніна та його батька запрошували на зустріч до Турина, але вони відмовили"

Іракліє, розкажіть будь ласка, коли та за яких обставин ви почали контактувати з Андрієм Луніним?

- Вперше я його побачив під час чемпіонату Європи U-17 у 2016 році, який проходив у Баку. Я дивився зустріч збірних України та Німеччини. Гра Андрія мене зацікавила, і я завдяки своєму товаришу Джабі Канкаві, який колись грав за Дніпро, познайомився з голкіпером.



Звісно ж, запропонував Луніну повноцінне співробітництво, але він та його батько відмовили, мотивуючи це тим, що будуть самі вирішувати питання з подальшим працевлаштуванням. При цьому додали: якщо я знайду для них справді серйозний варіант то, можливо ми налагодимо співпрацю.

Іраклій Хведеліані

Коли у Європі вперше виник предметний інтерес до Луніна?

- Наприкінці 2017 року до мене звернувся Крістофер Вівелл (головний скаут Зальцбурга - ред.) з пропозицією по Луніну. Зальцбург офіційно пропонував 600 тис євро (австрійці надіслали запит та пропозицію у Зорю – ред.), але українська сторона одразу відмовила, бо ця сума занадто мала за голкіпера такого рівня.

Давайте тепер до більш резонансної справи - Ювентус.

- Мені зателефонував відомий агент Лоренцо Бедін, який свого часу співпрацював з Кахабером Каладзе, і поцікавився інформацією про Луніна. Після чого Лоренцо запросив представників Луніна на зустріч до Турина, щоб більш предметно обговорити варіанти можливого співробітництва.

Але зустріч так і не відбулася?

- Не відбулася. Батько Андрія Луніна заявив, що без дозволу Зорі вони не будуть зустрічатися, навіть з представниками Ювентуса.

Як розвивалися події далі?

- Звісно, Лоренцо був змушений звернути проект "Лунін", бо розумів, що молодому гравцю не кожного дня пропонують зустрітися представники топ-клубу. До того ж Андрій не один перспективний голкіпер у світі. Додам лише, що гранди світового футболу взагалі дуже обережно поводять себе по відношенню до представників колишнього СРСР.

Крім представників Ювентуса хтось ще виходив на вас?

- Буквально кілька днів тому (розмова відбулася на минулому тижні – ред.) до мене телефонували представники Лестера, розпитували про Андрія. Але батько голкіпера сказав, що їм не потрібна моя допомога і вони самі будуть шукати клуб для Андрія. Взагалі складається враження, що після того, як молодий голкіпер став відомим, напевне його представник відчув запах грошей і не хоче співпрацювати з агентами.

Лестер – єдина з англійських команд, яка проявила інтерес до Андрія?

- Ні. Пару днів тому я спілкувався з представниками ще одного англійського клубу. Поки що більше сказати не можу, лише додам, що ця команда – представник Лондона.

От ви кажете, що батько Луніна фактично відмовився від допомоги агентів. А взагалі, наскільки легко у сучасному футболі вести переговори без футбольних менеджерів?

- У сучасному футболі, а тим більше якщо мова йде про серйозні команди - дуже складно.

Тож, як ви думаєте, Лунін зможе врешті-решт домовитись із серйозним клубом з топ-чемпіонату?

- Дуже важко відповісти на це питання. Мені здається, якщо представники воротаря і зможуть домовитись з серйозною командою (хоча шанси на це невеликі), то він одразу поїде по орендах.

У західній пресі з'явилась інформація про інтерес до Луніна з боку міланського Інтера. Вам щось відомо про це?

- Ні, про інтерес Інтера я нічого не знаю, лише читав про це в пресі. Але тут потрібно розуміти одну важливу деталь. Не кожен клуб захоче платити такі гроші, які б задовольнили клуб Луніна. Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов дуже досвідчена людина у футболі, тому за 1-2 мільйони вони навряд чи віддадуть гравця.

На вашу думку, яка реальна ціна на Луніна на сьогоднішній день?

- Думаю, що Зоря відпусить його за 5-6 мільйонів, але при тій умові, що з луганцями розрахуються одразу та повністю.

Іракліє, ви слідкуєте за молодими українськими футболістами?

- Так, і мушу сказати, що у вас дуже багато талановитої молоді. Чи є шанси у них вирости до рівня топ-гравців і перейти до великих клубів? Це дуже важке питання

"Ярмоленко – із тих гравців, які можуть самотужки витягнути окремі матчі"

Останнє українське класико (14 квітня Динамо перемогло Шахтар 1:0 – ред.) вам вдалося подивитися?

- Так, звісно. Мені дуже сподобалася гра. Ваші гранди вчергове довели те, що вони є дійсно серйозними європейськими командами.

За кого вболівали?

- Так вже історично склалося, що я вболіваю за київське Динамо. Для мене це більш рідна команда, ніж Шахтар.

Іраклій Хведеліані з футболкою легендарного Андрія Шевченка

До речі, нещодавно лідер киян Віктор Циганков, який чудово проявив себе у грі проти гірників, продовжив контракт з Динамо на 5 років...

- Я вважаю, що це дуже правильний крок. Як з боку гравця так і з боку клубу. Я впевнений, що якщо за рік-два до Віктора з'явиться конкретний інтерес з боку серйозного клубу, то керівництво Динамо його відпустить. Того ж Ярмоленка, хоча довго й не відпускали, але, як показало життя, Андрій зараз грає не за якийсь середняк, а за справді серйозну команду з топ-чемпіонату.

Ви згадали Андрія Ярмоленка. Незважаючи на всі ті труднощі, які зараз переживає його клуб та власне й сам лідер української збірної, як оцінюєте перший сезон Андрія у Бундеслізі?

- По-перше для будь-якого футболіста завжди важко змінювати рівень. А по-друге, чесно кажучи, Бундесліга та УПЛ це різні планети. Тож вважаю, що дебютний сезон Андрій провів дуже добре.

У Бундеслізі грає й Євген Коноплянка. Чиє виконання - Ярмоленка чи Коноплянки - вам більше імпонує?

- Тут однозначно – Ярмоленко. Виділив би його у першу чергу за його характер та лідерські якості. Ярмоленко - саме з тих гравців, які спроможні самотужки вигравати конкретні матчі.

Що можете сказати про іншого українця із топ-чемпіонату - Олександра Зінченка?

- Він став чемпіоном Англії в складі Манчестер Сіті. Також йому довіряє сам Хосеп Гвардіола. Цим все сказано.

З ким із українських агентів ви знайомі особисто.

- Я товаришую з Вадимом Шаблієм. Були навіть варіанти співробітництва, але поки що не зрослося.

Іраклію, як зараз справи у легендарній школі тбіліського Динамо?

- З академією все добре. Вона працює та, як і раніше, випускає дуже сильних футболістів. Наприклад, той же Георгій Чакветадзе. Одразу після чемпіонату Європи U-19 (у 2017 році – ред.) він перейшов до бельгійського Генка. Хоча ним цікавилася сама мюнхенська Баварія. Після того, як Георгій почав грати на такому рівні, ним почали цікавитися більш серйозні клуби. Але президент Генка одразу заявив, що пропозиції нижче 7 млн євро вони навіть не будуть розглядати. До речі, Чакветадзе вже встиг дебютувати за національну збірну і одразу забити гол.

Вже три роки поспіль Академія Динамо Тбілісі проводить міжнародний турнір серед 15-річних футболістів. Серед учасників такі відомі клуби як Динамо Київ, Бешикташ, Інтер Мілан, Дженоа, Спратак Москва...А щодо талановитих випускників, то той же Георгій Папунашвілі грає зараз в Іспанії, Саба Лобджанідзе у Данії.

До речі, цікаво почути вашу думку: у чому проблема національної збірної Грузії? Адже за іменами ця команда виглядає дуже потужно, а потрапити на великий форум поки що так і не змогла.

- У першу чергу нам катастрофічно не щастить. Досить часто, нашим тренерам на вирішальні ігри не вдається зібрати оптимальний склад, з різних причин, в основному через травми провідних футболістів.

Агентська діяльність – це єдине чим ви заробляєте на життя?

- Ні. Вже другий рік я працюю менеджером у команді FC WIT Georgia. Завдяки нашому керівництву і правильній стратегії ми пройшли величезний шлях і зараз лідируємо у Першій лізі чемпіонату Грузії. Після 7-ми турів здобули 4 перемоги при 3-х нічиїх. І при цьому пропустили лише 2 голи. Наша ж молодіжна команда посідає друге місце в турнірі однолітків і має хороші шанси пробитися до юнацької Ліги УЄФА.

Мушу похвалитися, що наші вихованці регулярно викликаються до збірних: Іраклій Зарідзе (U-19), Іраклій Камладзе, Паата Гудушаурі та Ніка Кавтарадзе до збірної U-21.

До речі, свого часу саме я пропонував запросити до збірної Грузії Заурі Махарадзе (25-річний воротар донецького Олімпіка, який народився на Одещині та викликався у юнацькі збірні України – ред.), але у цьому не знайшов підтримки. Зараз, наскільки мені відомо, сам Заурі зацікавлений у виступах саме за національну команду Грузії.

Іраклій Хведеліані (в центрі) з дипломом УЄФА. Праворуч Леван Кобіашвілі - президент федерації футболу Грузії

Які ваші футбольні вподобання?

- Німецький футбол - збірна Німеччини та мюнхенська Баварія.

Якщо ви вже зачепили збірну Німеччини, то назвіть будь ласка фаворита майбутнього Мундіалю?

- Це, звісно, збірна Німеччини. А також Бразилія та Франція. Щодо бундесманшафту, то команда Йоахіма Льова, на мою думку, грає в найсучасніший футбол.

Запитувати про фаворита Ліги чемпіонів напевне намає сенсу?

- Так, впевнений, що у цьому сезоні Лігу виграє Баварія (посміхається).

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