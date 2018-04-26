Стало відомо, яке покарання в УЄФА приготували для Роми

Італійську Рому можуть жорстко покарати за поведінку фанатів перед та під час матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (5:2).

Мова йде про те, що італійська команда проведе один-два матчі у єврокубках без глядачів, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Санкції щодо італійського клубу будуть застосовані за те, що два вболівальника римлян, 21-річний Філіппо Ломбарді і 29-річний Даніель Шушо, напали на шанувальника команди-суперника - 53-річний Шон Кокс був госпіталізований, в даний час він знаходиться в штучній комі , його стан оцінюється як критичний.

Відзначається, що офіційно про початок розслідування з боку УЄФА має бути оголошено в четвер, 26 квітня. Крім закриття гостьових секторів, Ромі може загрожувати штраф. Застосуванню таких заходів може перешкодити той факт, що напад фанатів на вболівальника червоних відбувся до початку матчу за межами стадіону.

Також 26 квітня відбудеться зустріч представників УЄФА, співробітників італійської поліції і представників двох клубів. На ній обговорюватимуться заходи безпеки, які будуть застосовані в день матчу-відповіді 2 травня у Римі.

Раніше повідомлялося, що гравець Ліверпуля висловив слова підтримки пораненому фанату.