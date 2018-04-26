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26.04.2018  11:20

Арсенал - Атлетико, Марсель - Зальцбург: де дивитися матчі 1/2 фіналу Ліги Європи

 

26 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18

Так, англійський Арсенал прийматиме іспанський Атлетико, а французький Марсель - австрійський Зальцбург. 

Матчі розпочнуться о 22:05. 

Поєдинок Арсенал - Атлетико можна подивитися у прямому ефірі на каналі Футбол 1, а також за цим посиланням (увага! трансляція платна!)

Матч Марсель - Зальцбург буде доступний на каналі Футбол 2, а також за цим посиланням (увага! трансляція платна!).

Раніше букмекери дали прогноз на те, яка команда виграє Лігу Європи-2017/18.





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