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193 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 11:20
Арсенал - Атлетико, Марсель - Зальцбург: де дивитися матчі 1/2 фіналу Ліги Європи
26 квітня відбудуться матчі 1/2 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Так, англійський Арсенал прийматиме іспанський Атлетико, а французький Марсель - австрійський Зальцбург.
Матчі розпочнуться о 22:05.
Поєдинок Арсенал - Атлетико можна подивитися у прямому ефірі на каналі Футбол 1, а також за цим посиланням (увага! трансляція платна!)
Матч Марсель - Зальцбург буде доступний на каналі Футбол 2, а також за цим посиланням (увага! трансляція платна!).
Раніше букмекери дали прогноз на те, яка команда виграє Лігу Європи-2017/18.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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