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54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 11:59
Кан та Тулуза розписали мирову у матчі 33-го туру чемпіонату Франції
25 квітня у Франції відбувся один матч 33-го туру Ліги 1.
Так, Кан зіграв унічию 0:0 із Тулузою.
Після 33-х турів Кан йде на 15-му місці із 36 очками, у Тулузи - 17-а сходинка і на три очки менше.
Раніше повідомлялося, що у рамках 34-го туру ПСЖ переміг Бордо на виїзді.
Чемпіонат Франції-2017/18
33-й тур
25 квітня
Кан - Тулуза - 0:0
📝 Un point de plus dans la besace#SMCTFC, ce qu'il faut retenir.— Toulouse FC (@ToulouseFC) 25 квітня 2018 р.
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