Кан та Тулуза розписали мирову у матчі 33-го туру чемпіонату Франції

25 квітня у Франції відбувся один матч 33-го туру Ліги 1.

Так, Кан зіграв унічию 0:0 із Тулузою.

Після 33-х турів Кан йде на 15-му місці із 36 очками, у Тулузи - 17-а сходинка і на три очки менше.

Раніше повідомлялося, що у рамках 34-го туру ПСЖ переміг Бордо на виїзді.

Чемпіонат Франції-2017/18

33-й тур

25 квітня

Кан - Тулуза - 0:0