Майже як Роббен: Коноплянку порівняли із знаменитим голандцем

Євгена Коноплянка порівняли із Роббеном

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка вразив своїми діями у матчі 31-го туру Бундесліги проти Кельна (2:2).

У поєдинку фланговий півзахисник забив гол, віддав гольовий пас та мав момент - наніс небезпечний удар, після якого м'яч влучив у штангу.

За словами спортивного директора Шальке Крістіана Гайделя, Коноплянку можна порівняти із знаменитим вінгером Баварії Ар'єном Роббеном.

"Євген міг стати героєм тієї зустрічі. Якщо йому дозволяють розбігтися, то його вже неможливо зупинити. За манерою гри Коно схожий на Роббена, тільки на іншому фланзі", - цитує Гайделя СпортАрена.

Нагадаємо, що за матч із Кельном Коноплянка потрапив в одразу дві символічні збірні туру.

Раніше Гайдель вказав на недоліки у діях Коноплянки за Шальке.