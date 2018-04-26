Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
286 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.04.2018  12:17

Майже як Роббен: Коноплянку порівняли із знаменитим голандцем

 Євгена Коноплянка порівняли із Роббеном

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка вразив своїми діями у матчі 31-го туру Бундесліги проти Кельна (2:2).

У поєдинку фланговий півзахисник забив гол, віддав гольовий пас та мав момент - наніс небезпечний удар, після якого м'яч влучив у штангу.  

За словами спортивного директора Шальке Крістіана Гайделя, Коноплянку можна порівняти із знаменитим вінгером Баварії Ар'єном Роббеном.

"Євген міг стати героєм тієї зустрічі. Якщо йому дозволяють розбігтися, то його вже неможливо зупинити. За манерою гри Коно схожий на Роббена, тільки на іншому фланзі", - цитує Гайделя СпортАрена.

Нагадаємо, що за матч із Кельном Коноплянка потрапив в одразу дві символічні збірні туру

Раніше Гайдель вказав на недоліки у діях Коноплянки за Шальке.





Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
14:29
Футбол. Ліга чемпіонів-2017/18: букмекери назвали ще одного фаворита
13:59
Бокс. КГБ зробить все, що Гассієв переміг: стало відомо, чому Усик відмовився битися із суперником у Росії
13:44
Футбол. Названо час, коли визначиться подальша доля Коваля у Депортиво
13:19
Футбол. У Вересі назвали нового головного тренера
12:58
Футбол. Легендарний динамівець: Роки йдуть, а я все ще відчуваю себе на 25
12:40
Бокс. Як Усик відмовив росіянам із валізою грошей: відомий промоутер розповів цікаву історію
12:17
Футбол. Майже як Роббен: Коноплянку порівняли із знаменитим голандцем
11:59
Футбол. Кан та Тулуза розписали мирову у матчі 33-го туру чемпіонату Франції
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!