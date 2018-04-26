Легендарний динамівець: Роки йдуть, а я все ще відчуваю себе на 25
|Олександр Заваров/ФК Динамо
Легендарний хавбек Динамо та збірної СРСР 1980-х Олександр Заваров розповів про те, як він відзначає свій 57-й день народження.
За його словами, він не буде проводити гучних святкувань, проте все ще відчуває себе, наче йому 25 років.
"Плануємо зібратися з друзями, пообідаємо - тут не заведено влаштовувати великі свята. Час не стоїть на місці, роки додаються, але я, як і раніше, почуваю себе на 25", - розповів Заваров.
"Я кілька років грав у Франції, у мене тут є будинок, друзі. Мені якраз треба було приїхати сюди у справах, і я вибрав такий час, щоб заодно і день народження відзначити. Сини не приїдуть - старший далеко, та й у всіх робота, сьогодні ж таки не вихідний день. Але вранці вони влаштували мені сюрприз - кур'єр приніс квіти і подарунок від них. Було дуже приємно. Скоро повернуся до Києва, може, на 1-е травня організуємо другий етап святкування", - цитує легендарного гравця офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, 30 березня 55-річчя відзначив ще один легендарний динамівець, а нині спортдиректор Динамо Олексій Михайличенко.
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