У Вересі назвали нового головного тренера

Андрій Демченко

У Вересі зробили призначення на тренерському містку після відставки керманича Юрія Свіркова, яка відбулася напередодні.

Виконувати обов'язки головного тренера буде відомий у минулому гравець запорізького Металурга Андрій Демченко, який у 2017 році вже працював у тренерському штабі Вереса.

Зазначимо, що крім Вереса Демченко допомагав тренувати Металург у 2012 році, а також працював в Узбекистані.

Повідомляється, що Демченко готуватиме Верес до матчу 29-го туру першості УПЛ із Зорею, який відбудеться 29 квітня у Запоріжжі.

Нагадаємо, Свірков пояснив свою відставку у Вересі станом здоров'я.