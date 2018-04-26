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303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 13:19
У Вересі назвали нового головного тренера
|Андрій Демченко
У Вересі зробили призначення на тренерському містку після відставки керманича Юрія Свіркова, яка відбулася напередодні.
Виконувати обов'язки головного тренера буде відомий у минулому гравець запорізького Металурга Андрій Демченко, який у 2017 році вже працював у тренерському штабі Вереса.
Зазначимо, що крім Вереса Демченко допомагав тренувати Металург у 2012 році, а також працював в Узбекистані.
Повідомляється, що Демченко готуватиме Верес до матчу 29-го туру першості УПЛ із Зорею, який відбудеться 29 квітня у Запоріжжі.
Нагадаємо, Свірков пояснив свою відставку у Вересі станом здоров'я.
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