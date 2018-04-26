Названо час, коли визначиться подальша доля Коваля у Депортиво

Максим Коваль (другий праворуч)

Поки що Максим Коваль залишається гравцем іспанського Депортиво.

Про це заявив агент воротаря Іван Піроженко.

"Коментувати на даний момент нічого. Максим в Депортіво до кінця сезону, а по завершенні чемпіонату будемо спілкуватися з Депортіво і з Динамо, після чого приймемо рішення, як бути далі", - цитує Піроженка СпортАрена.

Нагадаємо, що Коваль виступає у Депортиво на правах оренди, а його контракт належить Динамо.

При цьому в іспанській пресі повідомлялося, що Депортиво не буде викуповувати його контракт у киян.

Нагадаємо, що Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ.