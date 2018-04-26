Двоє півзахисників Динамо продовжать контракт із клубом

Ігор Суркіс

Хавбеки Динамо Сергій Сидорчук і Віталій Буяльський продовжать грати за київський клуб.

Про це сказав президент киян Ігор Суркіс.

"Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком і з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем. Я ось щойно сидів з Сидорчуком, це золотий хлопець. Він сам говорить: "У будь-який час", - цитує Суркіса спортарена.

Як повідомлялося раніше, Суркіс розповів, якого підсилення потребує Динамо.