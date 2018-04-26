Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
348 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 16:12
Двоє півзахисників Динамо продовжать контракт із клубом
|Ігор Суркіс
Хавбеки Динамо Сергій Сидорчук і Віталій Буяльський продовжать грати за київський клуб.
Про це сказав президент киян Ігор Суркіс.
"Сто відсотків продовжу контракти з Сидорчуком і з Буяльським, це однозначно. Це наші динамівські хлопці з динамівським серцем. Я ось щойно сидів з Сидорчуком, це золотий хлопець. Він сам говорить: "У будь-який час", - цитує Суркіса спортарена.
Як повідомлялося раніше, Суркіс розповів, якого підсилення потребує Динамо.
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