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26.04.2018  16:35

Екс-тренер Вереса розповів, хто організував йому зустріч з Венгером

Арсен Венгер і Юрій Вірт

Колишній тренер рівненського Вереса Юрій Вірт два тижні стажувався в Англії.

Він відвідав багато топ-клубів, зокрема, Арсенал і поспілкувався з Арсеном Венгером.

"В Арсенала зараз непростий графік. Команда виступає на декілька фронтів. Матчі фактично кожні три дні. Але Генріх Мхітарян знайшов час, щоб показати мені їхню базу і навіть організував зустріч із Арсеном Венгером. Ми побачились ще до того, як стало відомо, що мсьє Арсен оголосив про останній сезон в Арсеналі", - розповів українець.

"Мене вразив спокій цього великого тренера. Я б і не сказав, що він переживав, чи що його щось непокоїть. Для мене було дуже пізнавально відчути ауру людини, яка понад 20 років керує великим проектом", - пояснив Вірт.

"Після зустрічі з ним навіть замислився, як навчитись ось так зберігати спокій. Уявіть, під яким шаленим тиском працює Венгер! Хоча, як виявилось на момент нашої зустрічі, він уже знав, що в його кар’єрі очікуються великі зміни", - сказав тренер.

"До речі, мсьє Арсен сказав, що пам’ятає моє прізвище. А потім Генріх нагадав йому, що у 2000-х я грав за Шахтар проти його Арсенала. Мені здається, тоді це був один з найкращих складів французького наставника", - цитує Вірта Футбол 24.

Нагадаємо, що Венгер може стати тренером Ярмоленка.

Раніше Вірт назвав причини своєї відставки у Вересі.





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