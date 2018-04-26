Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
573 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
26.04.2018  17:20

Суркіс прокоментував долю скандального Хачеріді в Динамо

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді сам вирішуватиме, чи залишатися в команді.

Про це повідомив президент киян Ігор Суркіс.

"Хачеріді був у мене в кабінеті, ми з ним розмовляли. Це запитання вже не до мене, а до самого Хачеріді й Олександра Хацкевича. Куди я можу втрутитися, я втручаюся. А куди не можу - не втручаюся", - пояснив функціонер.

"Євген тренується індивідуально. Покине він команду чи ні, мені говорити складно. Я з великою повагою ставлюся до Жені. Він дуже багато років віддав нашій команді. У нього були різні часи - і прості, і важкі. Я пройшов із ним весь шлях", - сказав президент.

"З Хачеріді у мене відкриті, чесні та прозорі стосунки. Який би він не вибрав для себе шлях, я його підтримаю. Якщо Женя знайде собі команду, яка буде йому до душі, і він буде отримувати задоволення від того, що буде грати в футбол в 31 рік і гарно закінчить кар'єру, я буду йому тільки аплодувати", - цитує Суркіса Динамоманія.

Нагадаємо, що Хачеріді тренується окремо від команди.

Раніше повідомлялося, що Маркевич радий, що Хачеріді поставили на місце.





Читай також
Алієв розповів, кого в Динамо боявся Хачеріді
Екс-адміністратор Динамо розповів про конфлікт Реброва і Хачеріді
Федецький розповів про єдиного тренера, з яким не було конфлікту у Хачеріді
Україна - Саудівська Аравія: Хачеріді та Лунін у стартовому складі
Шевченко про конфлікт Хачеріді з Динамо: Це клубні справи
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
19:50
Футбол. Франков: Павелко тільки широко розкривав рота в потрібних компаніях
19:33
Футбол. Основний гравець Реала вилетів на 2-3 тижні, і не допоможе мадридцям у другому матчі проти Баварії
19:06
Теніс. Світоліна вийшла у чвертьфінал Штутгарту на відмові суперниці
18:53
Футбол. Легендарний Джеррард емоційно святкував голи Салаха у ворота Роми. ВІДЕО
18:37
Теніс. Юна Костюк ледь не "зняла скальп" з представниці топ-10 рейтингу WTA. ВІДЕО
18:16
Футбол. Екс-гравець Ворскли: Борги клубу досягли таких позначок, що не хочу вас лякати
17:52
Теніс. За крок від сенсації: 15-річна Костюк поступилася сьомій ракетці світу в напруженому поєдинку Штутгарта
17:39
Футбол. Інтер вмикає задню у переході Луніна? - ЗМІ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!