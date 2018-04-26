Суркіс прокоментував долю скандального Хачеріді в Динамо

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді сам вирішуватиме, чи залишатися в команді.

Про це повідомив президент киян Ігор Суркіс.

"Хачеріді був у мене в кабінеті, ми з ним розмовляли. Це запитання вже не до мене, а до самого Хачеріді й Олександра Хацкевича. Куди я можу втрутитися, я втручаюся. А куди не можу - не втручаюся", - пояснив функціонер.

"Євген тренується індивідуально. Покине він команду чи ні, мені говорити складно. Я з великою повагою ставлюся до Жені. Він дуже багато років віддав нашій команді. У нього були різні часи - і прості, і важкі. Я пройшов із ним весь шлях", - сказав президент.

"З Хачеріді у мене відкриті, чесні та прозорі стосунки. Який би він не вибрав для себе шлях, я його підтримаю. Якщо Женя знайде собі команду, яка буде йому до душі, і він буде отримувати задоволення від того, що буде грати в футбол в 31 рік і гарно закінчить кар'єру, я буду йому тільки аплодувати", - цитує Суркіса Динамоманія.

Нагадаємо, що Хачеріді тренується окремо від команди.

Раніше повідомлялося, що Маркевич радий, що Хачеріді поставили на місце.