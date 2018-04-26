Інтер вмикає задню у переході Луніна? - ЗМІ

Андрій Лунін

Міланський Інтер не впевнений у необхідності придбання воротаря Зорі Андрія Луніна.

Про це повідомляє спортарена.

За інформацією видання, луганський клуб не проти продати Луніна в Інтер за п'ять мільйонів євро, але італійці все ще роздумують над цим трансфером.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера.

Також була інформація, що Луніним цікавиться команда з Лондона.