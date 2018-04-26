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424 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 17:39
Інтер вмикає задню у переході Луніна? - ЗМІ
|Андрій Лунін
Міланський Інтер не впевнений у необхідності придбання воротаря Зорі Андрія Луніна.
Про це повідомляє спортарена.
За інформацією видання, луганський клуб не проти продати Луніна в Інтер за п'ять мільйонів євро, але італійці все ще роздумують над цим трансфером.
Раніше повідомлялося, що Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера.
Також була інформація, що Луніним цікавиться команда з Лондона.
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