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26.04.2018  18:16

Екс-гравець Ворскли: Борги клубу досягли таких позначок, що не хочу вас лякати

Олексій Дитятьєв

Колишній гравець полтавської Ворскли, а нині Краковії Олексій Дитятьєв обурений невиплатами обіцяних йому грошей.

Про це пише Трибуна.

"Я давно вже не спілкувався з керівниками Ворскли. Переговорний процес із ними веде мій юрист. Я вже розповідав, між мною і клубом була домовленість. Вони виплатили певну частину боргу і, згідно з договором про реструктуризацію, повинні були виплатити решту протягом шести місяців", - розповів гравець.

"Нічого вони так і не закрили, хоча пройшло вже більше року після підписання договору. А якщо вважати загальний термін ситуації, то це вже більше двох років триває", - додав ошуканий футболіст.

"Я знаю, що в Андрія Ткачука найскладніша ситуація. Йому повинні за тривалий період – більше року. Я вже мовчу про премії, які вони обіцяли. Пан Черняк обіцяв повернути все, але про це навіть смішно вже говорити. Там такі суми, що не хочу вас лякати. Сказати, що це не чесно – найм'якший опис ситуації", - сказав Дитятьєв.

Нагадаємо, що футболістам Ворскли поставили умову, за якої виплатять усі борги.

Також відомо, що через великі борги Ворсклу можуть недопустити до єврокубків.





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