Зірка Барселони цього тижня оголосить про відхід із клубу

Андрес Іньєста з кубком Іспанії

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста піде з клубу після завершення сезону.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Іньєста збере прес-конференцію 27 квітня і офіційно оголосить про своє рішення.

Іспанець виступає за Баселону з 2001 року. За цей період він виграв разом із каталонцями 31 трофей, пише Трибуна.

Нагадаємо, що France Football вибачився перед Іньєстою за те, що йому жодного разу не вручили Золотий м'яч.

Раніше повідомлялося, що Іньєста продовжить кар'єру в Китаї.