Чигринський міг перейти у французький клуб
|Дмитро Чигринський
Центральний захисник АЕКа Дмитро Чигринський міг опинитися у французькому Монпельє.
Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.
"Чигринський був близький до переходу в Монпельє. Французький клуб вступив з нами в переговори. Спортивний директор Монпельє спілкувався з Дімою. Їм потрібен був досвідчений центральний захисник. У них на цій позиції грає 39-річний бразилець Ілтон", - сказав агент.
"Президент Монпельє просив час для того, щоб вирішити чи буде грати далі Ілтон. А часу в нас не було, тому АЕК зробив гарну пропозицію. І нинішній клуб не хотів чекати. Ми не хотіли ризикувати і створювати якісь конфліктні ситуації. Тому вирішили залишитися в Греції і продовжувати грати там", - пояснив спеціаліст.
"Я вважаю це правильне рішення, тому що там у Діми все добре. Його люблять в команді і вболівальники. АЕК - став чемпіоном і в наступному сезоні Чигринський знову гратиме в Лізі чемпіонів", - розповів Панков для footballhub.
Раніше повідомлялося, що Чигринський залишиться в АЕКу ще на два роки.
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