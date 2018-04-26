Чигринський міг перейти у французький клуб

Дмитро Чигринський

Центральний захисник АЕКа Дмитро Чигринський міг опинитися у французькому Монпельє.

Про це повідомив агент футболіста Олександр Панков.

"Чигринський був близький до переходу в Монпельє. Французький клуб вступив з нами в переговори. Спортивний директор Монпельє спілкувався з Дімою. Їм потрібен був досвідчений центральний захисник. У них на цій позиції грає 39-річний бразилець Ілтон", - сказав агент.

"Президент Монпельє просив час для того, щоб вирішити чи буде грати далі Ілтон. А часу в нас не було, тому АЕК зробив гарну пропозицію. І нинішній клуб не хотів чекати. Ми не хотіли ризикувати і створювати якісь конфліктні ситуації. Тому вирішили залишитися в Греції і продовжувати грати там", - пояснив спеціаліст.

"Я вважаю це правильне рішення, тому що там у Діми все добре. Його люблять в команді і вболівальники. АЕК - став чемпіоном і в наступному сезоні Чигринський знову гратиме в Лізі чемпіонів", - розповів Панков для footballhub.

Раніше повідомлялося, що Чигринський залишиться в АЕКу ще на два роки.