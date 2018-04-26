Павелко: Поки я керуватиму ФФУ, жодна політична сила не використає нас у своїх інтересах

Андрій Павелко

Федерація футболу України не залежна від політичних сил.

У цьому переконує президент ФФУ Андрій Павелко.

"Що стосується роботи в ФФУ представників парламенту. Я не раз говорив, що готовий співпрацювати з кожним, хто буде докладати зусиль для розвитку українського футболу. І мені все одно, яку політичну силу він представляє", - сказав функціонер.

"Не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що народні депутати мають більше можливостей для вирішення організаційних проблем з різних питань. Так чому б нам не використовувати це на користь українському футболу?" - питає очільник ФФУ.

"Поки я буду керувати федерацією, жодна політична сила не зможе використовувати ФФУ в своїх інтересах", - цитує Павелка ФФУ.

Нагадаємо, що Павелко розповів про конфлікт з Суркісом і борги Динамо.