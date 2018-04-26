Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 22:58
Манчестер Юнайтед презентував форму на наступний сезон. ФОТО
До мережі потрапив новий комплект форми Манчестер Юнайтеда на сезон 2018/19.
Основний комплект буде в традиційних червоно-чорних кольорах.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед встановив цінник на футболіста, якого має замінити Фред.
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