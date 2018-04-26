Не зміг припаркуватись: головний тренер Нанта пояснив, чому не відвідав святкування 75-річчя клубу

Клаудіо Раньєрі

Головний тренер французького Нанта Клаудіо Раньєрі не відвідав церемонію святкування ювілею клубу через курйозні причини.

Про це повідомляє Football Italia.

"Коли я прибув на місце святкування, на парковці було занадто багато машин. Знайти вільне місце було нереально. Тоді я сказав президенту, що на церемонії мене не буде", - пояснив фахівець.

"Після цього я попросив водія відвезти мене в аеропорт, звідки я на приватному літаку вирушив до Лондона. У мене протекла стеля у квартирі через сильний дощ", - цитує Раньєрі Трибуна.

Нагадаємо, що Раньєрі відмовився очолити Лестер.