Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 23:39
Не зміг припаркуватись: головний тренер Нанта пояснив, чому не відвідав святкування 75-річчя клубу
|Клаудіо Раньєрі
Головний тренер французького Нанта Клаудіо Раньєрі не відвідав церемонію святкування ювілею клубу через курйозні причини.
Про це повідомляє Football Italia.
"Коли я прибув на місце святкування, на парковці було занадто багато машин. Знайти вільне місце було нереально. Тоді я сказав президенту, що на церемонії мене не буде", - пояснив фахівець.
"Після цього я попросив водія відвезти мене в аеропорт, звідки я на приватному літаку вирушив до Лондона. У мене протекла стеля у квартирі через сильний дощ", - цитує Раньєрі Трибуна.
Нагадаємо, що Раньєрі відмовився очолити Лестер.
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