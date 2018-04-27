Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
334 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.04.2018 08:46
Маріуполь - Шахтар: де дивитися матч 29-го туру Прем'єр-ліги
27 квітня розпочнеться 29-й тур першості УПЛ.
Так, Маріуполь зустрінеться із Шахтарем.
Донеччани можуть зробити серйозний крок до чемпіонства, а маріупольцям необхідні очки у боротьбі за місце у Лізі Європи на наступний сезон.
Матч розпочнеться о 17-00.
Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1 та за цим посиланням (увага, трансляція платна!).
Нагадаємо, Шахтар у попередньому турі здолав Ворсклу, тоді як Маріуполь поступився Зорі.
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