Маріуполь - Шахтар: де дивитися матч 29-го туру Прем'єр-ліги

27 квітня розпочнеться 29-й тур першості УПЛ.

Так, Маріуполь зустрінеться із Шахтарем.

Донеччани можуть зробити серйозний крок до чемпіонства, а маріупольцям необхідні очки у боротьбі за місце у Лізі Європи на наступний сезон.

Матч розпочнеться о 17-00.

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі Футбол 1 та за цим посиланням (увага, трансляція платна!).

Нагадаємо, Шахтар у попередньому турі здолав Ворсклу, тоді як Маріуполь поступився Зорі.